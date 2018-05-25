Глава Сбербанка Герман Греф принес извинения Алексею Миллеру за отчет аналитиков по Газпрому. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что ему безразлична данная ситуация. Аналитик Sberbank CIB Алекс Фэк (автор отчета) был уволен.

Глава Сбербанка Герман Греф принес извинения Алексею Миллеру за отчет аналитиков по "Газпрому".В кулуарах Петербургского международного экономического форума Греф рассказал, что лично позвонил и принес извинения Миллеру и всем тем людям, которые были затронуты в отчете аналитиков Sberbank CIB, передает "Интерфакс". Между тем глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что ему безразлична данная ситуация.Ранее сообщалось, что аналитик Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка) Алекс Фэк опубликовал отчеты по "Роснефти" и "Газпрому", в которых резко раскритиковал работу компаний. 23 мая он был уволен. Также свой пост покинет руководитель аналитического подразделения Sberbank CIB Александр Кудрин.Как сообщает РИА Новости, Герман Греф пояснил, что отчет был выпущен с нарушением внутренних регламентов компании, с грубыми нарушениями этических норм. Фактически его автор делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок.