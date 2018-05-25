Музыкант и певец Юрий Лоза рассказал о проблемах артиста Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Судя по комментарию Лозы, знаменитую проводницу Веру в России увидят не скоро.

Музыкант и певец Юрий Лоза рассказал о проблемах артиста АндреяДанилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Судя по комментарию Лозы,знаменитую проводницу Веру в России увидят не скоро.Лоза уварен, что нежелание Данилко выступать на территории нашейстраны вполне обосновано. Андрей попросту опасается, что после посещения Россиион уже не сможет вернуться на родину – в Украину."Он – нормальный человек. Он тоже опасается за свою жизнь, —начал комментарий Лоза. "Данилко уже упрекали там, что он зарабатывает в Рашке…Зачем ему надо дразнить гусей? Вот, у меня нет необходимости зарабатыватьбольшие деньги, поэтому я не хватаюсь за все предложения. Тоже самое делаетДанилко", – рассказал музыкант Пятому каналу.Также Юрий отметил, что Верка Сердючка отнюдь не бедствует.Артист зарабатывает в других странах. В том числе скоро появится в гостях у ЛаймыВайкуле на латвийской Юрмале.Украинская звезда очень востребована. Судя по гастрольномусписку Сердючка часто выступает в Киеве, а также в некоторых городах Германии, гдеживет много выходцев из бывшего Советского Союза.Скоро, 20 июля, Верка Сердючка выйдет на сцену концертногозала "Дзинтари" на Рижском взморье на так называемом "Вечерелюбви". Среди других его участников – Андрей Макаревич и Нино Катамадзе,которые сегодня по политическим причинам в России почти не выступают.Добавим, что все билеты на выступление Данилко ВеркуСердючку. Они улетали как горячие пирожки, хотя их цена и доходила до 300 евро(21 тысяча рублей). И их в продаже уже нет.