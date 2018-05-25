Музыкант и певец Юрий Лоза рассказал о проблемах артиста Андрея
Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Судя по комментарию Лозы,
знаменитую проводницу Веру в России увидят не скоро.
Музыкант и певец Юрий Лоза рассказал о проблемах артиста Андрея
Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Судя по комментарию Лозы,
знаменитую проводницу Веру в России увидят не скоро.
Лоза уварен, что нежелание Данилко выступать на территории нашей
страны вполне обосновано. Андрей попросту опасается, что после посещения России
он уже не сможет вернуться на родину – в Украину.
"Он – нормальный человек. Он тоже опасается за свою жизнь, —
начал комментарий Лоза. "Данилко уже упрекали там, что он зарабатывает в Рашке…
Зачем ему надо дразнить гусей? Вот, у меня нет необходимости зарабатывать
большие деньги, поэтому я не хватаюсь за все предложения. Тоже самое делает
Данилко", – рассказал музыкант Пятому каналу.
Также Юрий отметил, что Верка Сердючка отнюдь не бедствует.
Артист зарабатывает в других странах. В том числе скоро появится в гостях у Лаймы
Вайкуле на латвийской Юрмале.
Украинская звезда очень востребована. Судя по гастрольному
списку Сердючка часто выступает в Киеве, а также в некоторых городах Германии, где
живет много выходцев из бывшего Советского Союза.
Скоро, 20 июля, Верка Сердючка выйдет на сцену концертного
зала "Дзинтари" на Рижском взморье на так называемом "Вечере
любви". Среди других его участников – Андрей Макаревич и Нино Катамадзе,
которые сегодня по политическим причинам в России почти не выступают.
Добавим, что все билеты на выступление Данилко Верку
Сердючку. Они улетали как горячие пирожки, хотя их цена и доходила до 300 евро
(21 тысяча рублей). И их в продаже уже нет.