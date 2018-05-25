Военно-воздушные силы Ирака 25 мая нанесли серию ударов по объектам террористической группировки Исламское государство (запрещена в России) в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

Военно-воздушные силы Ирака 25 мая нанесли серию ударов по объектам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командования совместными операциями ВС республики.Удары были нанесены по штабу террористов и по ракетному складу. Цели, по предварительным данным, уничтожены.Ранее иракские военные провели серию операций против главарей ИГ на востоке Сирии, в результате чего были ликвидированы десятки полевых командиров ИГ.