Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в торговом центре «Крейсер» в городе Владимире.

Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в торговом центре «Крейсер» в городе Владимире.На место выехали подразделения МЧС в составе 13 единиц техники и 38 человек личного состава.Из здания торгового центра было эвакуировано около 2000 человек.По прибытию подразделения МЧС установили, что загорания нет, причиной задымления стала дымовая шашка.Обстоятельства происшествия уточняются.