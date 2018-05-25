Композитор и певец Денис Майданов пережил страшные минуты. Мужчина
чуть не потерял жену и ребенка.
Композитор и певец Денис Майданов пережил страшные минуты. Мужчина
чуть не потерял жену и ребенка.
Денис познакомился с будущей супругой Натальей в студии звукозаписи.
Девушка принесла ему свои стихи. Майданов раскритиковал некоторые строчки ее
произведения и девушка, обидевшись, ушла.
Несмотря на неприятное знакомство, через некоторое время
Наташа и Денис снова встретились. Их отношения развивались постепенно, молодые
люди долго присматривались друг к другу.
"Это не была любовь с первого взгляда – скорее была
симпатия. Мы общались, иногда виделись, все происходило медленно. Через полгода
мы поехали вместе в Египет – это нас и сплотило окончательно. По дороге назад я
предложил ей жить вместе", – рассказывает певец.
Влюбленные поженились. Но брак оказался настоящим испытанием
для молодых. В их отношениях возникли сложности. Майдановы жили в одной
квартире и практически не виделись. У каждого была своя жизнь, свой график.
Денис признается, что в то время постоянно пропадал на работе. "Мы долго
разговаривали и смогли сохранить брак. Тогда же Наташа узнала, что беременна",
– вспомнил артист. Интересное положение супруги сгладило острые углы. Молодые стали
больше уделять внимания друг другу.
Денис и Наталья с нетерпением ожидали появления малыша. Мальчик
родился на месяц раньше срока. Радость от появления сына омрачала страшная беда – после родов его жена была в тяжелом состоянии. Он едва не потерял возлюбленную.
"У меня началось страшное кровотечение", – вспоминает Наталья.
"Я вызвала
скорую, врачи быстро приехали. Они отказывались меня нести, а мне нельзя
было вставать. В больнице мне оказали помощь, оперировали много
часов. Я потеряла три с половиной литра крови. Было очень
страшно. Врачи спасли меня и сына", – рассказала женщина в программе
Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Добавим, что Денис Майданов является автором многих
известных хитов. Его песни исполняют Николай Басков, Филипп Киркоров, Хор
Турецкого, Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Лолита,
Жасмин, Иосиф Кобзон и Татьяна Буланова. Многие его работы стали саундтреками к
известным российским фильмам и сериалам. В 2017 году Денис получил почетное
звание "Заслуженный артист России".