Композитор и певец Денис Майданов пережил страшные минуты. Мужчина чуть не потерял жену и ребенка.

Композитор и певец Денис Майданов пережил страшные минуты. Мужчиначуть не потерял жену и ребенка.Денис познакомился с будущей супругой Натальей в студии звукозаписи.Девушка принесла ему свои стихи. Майданов раскритиковал некоторые строчки еепроизведения и девушка, обидевшись, ушла.Несмотря на неприятное знакомство, через некоторое времяНаташа и Денис снова встретились. Их отношения развивались постепенно, молодыелюди долго присматривались друг к другу."Это не была любовь с первого взгляда – скорее быласимпатия. Мы общались, иногда виделись, все происходило медленно. Через полгодамы поехали вместе в Египет – это нас и сплотило окончательно. По дороге назад япредложил ей жить вместе", – рассказывает певец.Влюбленные поженились. Но брак оказался настоящим испытаниемдля молодых. В их отношениях возникли сложности. Майдановы жили в однойквартире и практически не виделись. У каждого была своя жизнь, свой график.Денис признается, что в то время постоянно пропадал на работе. "Мы долгоразговаривали и смогли сохранить брак. Тогда же Наташа узнала, что беременна",– вспомнил артист. Интересное положение супруги сгладило острые углы. Молодые сталибольше уделять внимания друг другу.Денис и Наталья с нетерпением ожидали появления малыша. Мальчикродился на месяц раньше срока. Радость от появления сына омрачала страшная беда – после родов его жена была в тяжелом состоянии. Он едва не потерял возлюбленную."У меня началось страшное кровотечение", – вспоминает Наталья."Я вызваласкорую, врачи быстро приехали. Они отказывались меня нести, а мне нельзябыло вставать. В больнице мне оказали помощь, оперировали многочасов. Я потеряла три с половиной литра крови. Было оченьстрашно. Врачи спасли меня и сына", – рассказала женщина в программеБориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Добавим, что Денис Майданов является автором многихизвестных хитов. Его песни исполняют Николай Басков, Филипп Киркоров, ХорТурецкого, Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Лолита,Жасмин, Иосиф Кобзон и Татьяна Буланова. Многие его работы стали саундтреками кизвестным российским фильмам и сериалам. В 2017 году Денис получил почетноезвание "Заслуженный артист России".