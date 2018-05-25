Композитор и певец Денис Майданов пережил страшные минуты. Он едва не потерял жену и ребенка.
Композитор и певец Денис Майданов пережил страшные минуты. Он едва не потерял жену и ребенка.
Денис познакомился с будущей супругой Натальей в студии звукозаписи.
Девушка принесла ему свои стихи. Майданов раскритиковал некоторые строчки ее
произведения, и девушка, обидевшись, ушла.
Несмотря на неприятное знакомство, через некоторое время
Наташа и Денис снова встретились. Их отношения развивались постепенно, молодые
люди долго присматривались друг к другу.
"Это не была любовь с первого взгляда – скорее была
симпатия. Мы общались, иногда виделись, все происходило медленно. Через полгода
мы поехали вместе в Египет – это нас и сплотило окончательно. По дороге назад я
предложил ей жить вместе", – рассказывает певец.
Влюбленные поженились. Но брак оказался настоящим испытанием
для молодых. В их отношениях возникли сложности. Майдановы жили в одной
квартире,но практически не виделись. У каждого была своя жизнь, свой график.
Денис признается, что в то время постоянно пропадал на работе. "Мы долго
разговаривали и смогли сохранить брак. Тогда же Наташа узнала, что беременна",
– вспомнил артист. Интересное положение супруги сгладило острые углы. Молодые стали
больше уделять внимания друг другу.
Денис и Наталья с нетерпением ожидали появления малыша. Мальчик
родился на месяц раньше срока. Радость от появления сына омрачала страшная беда – после родов его жена была в тяжелом состоянии. Он едва не потерял возлюбленную.
"У меня началось страшное кровотечение", – вспоминает Наталья.
"Я вызвала
скорую, врачи быстро приехали. Они отказывались меня нести, а мне нельзя
было вставать. В больнице мне оказали помощь, оперировали много
часов. Я потеряла три с половиной литра крови. Было очень
страшно. Врачи спасли меня и сына", – рассказала женщина в программе
Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Добавим, что Денис Майданов – автор многих хитов. Его песни исполняют Николай Басков, Филипп Киркоров, Хор
Турецкого, Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Лолита,
Жасмин, Иосиф Кобзон и Татьяна Буланова. Многие его работы стали саундтреками к
известным российским фильмам и сериалам. В 2017 году Денис получил почетное
звание "Заслуженный артист России".