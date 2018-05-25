Композитор и певец Денис Майданов пережил страшные минуты. Он едва не потерял жену и ребенка.

Композитор и певец Денис Майданов пережил страшные минуты. Он едва не потерял жену и ребенка.Денис познакомился с будущей супругой Натальей в студии звукозаписи.Девушка принесла ему свои стихи. Майданов раскритиковал некоторые строчки еепроизведения, и девушка, обидевшись, ушла.Несмотря на неприятное знакомство, через некоторое времяНаташа и Денис снова встретились. Их отношения развивались постепенно, молодыелюди долго присматривались друг к другу."Это не была любовь с первого взгляда – скорее быласимпатия. Мы общались, иногда виделись, все происходило медленно. Через полгодамы поехали вместе в Египет – это нас и сплотило окончательно. По дороге назад япредложил ей жить вместе", – рассказывает певец.Влюбленные поженились. Но брак оказался настоящим испытаниемдля молодых. В их отношениях возникли сложности. Майдановы жили в однойквартире,но практически не виделись. У каждого была своя жизнь, свой график.Денис признается, что в то время постоянно пропадал на работе. "Мы долгоразговаривали и смогли сохранить брак. Тогда же Наташа узнала, что беременна",– вспомнил артист. Интересное положение супруги сгладило острые углы. Молодые сталибольше уделять внимания друг другу.Денис и Наталья с нетерпением ожидали появления малыша. Мальчикродился на месяц раньше срока. Радость от появления сына омрачала страшная беда – после родов его жена была в тяжелом состоянии. Он едва не потерял возлюбленную."У меня началось страшное кровотечение", – вспоминает Наталья."Я вызваласкорую, врачи быстро приехали. Они отказывались меня нести, а мне нельзябыло вставать. В больнице мне оказали помощь, оперировали многочасов. Я потеряла три с половиной литра крови. Было оченьстрашно. Врачи спасли меня и сына", – рассказала женщина в программеБориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Добавим, что Денис Майданов – автор многих хитов. Его песни исполняют Николай Басков, Филипп Киркоров, ХорТурецкого, Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Лолита,Жасмин, Иосиф Кобзон и Татьяна Буланова. Многие его работы стали саундтреками кизвестным российским фильмам и сериалам. В 2017 году Денис получил почетноезвание "Заслуженный артист России".