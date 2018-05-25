Шийла, йовха йац. Так глава Чечни отреагировал на персональные санкции, которые были введены указом президента Украины в том числе и в его отношении. По-русски звучит так: Ни жарко и ни холодно, - пояснил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни отреагировал на персональные санкции , которые были введены на днях указом президента Украины в его отношении. На своей странице "ВКонтакте" Рамзан Кадыров написал, что его вчера целый день спрашивали, как он относится к этому."Отвечаю предельно кратко: "Никак". Да, никак не отношусь! Как говорят чеченцы, "Шийла, йовха йац". А по-русски звучит так: "Ни жарко и ни холодно", — пояснил глава Чечни.Этими санкциями, по его словам, Петр Порошенко хочет "понравиться своим заокеанским хозяевам", и поэтому "повторяет вслед за ними каждый чих"."Он услышал про санкции США и Европы, вот и решил выслужиться перед барином. При этом никак не может понять, что смешит весь честной люд своими детскими играми в санкции", — пишет Рамзан Кадыров.Он также вспоминает, как чеченцы спасли от голодной смерти тысячи украинцев, которых голод гнал на Северный Кавказ."Чеченцы приютили, одели, обули и накормили бессчетное количество женщин, стариков, детей, — напоминает глава Чечни. — Ни одному не отказали в крове, ни одного не оставили голодным"."Сегодня их потомки живут в Чечне. Это не укор и не упрек. Это напоминание Порошенко, что только российские народы придут на помощь украинцам в час беды, а не американцы и их сателлиты, – пишет Рамзан Кадыров.Накануне сообщалось, что на сайте президента Украины был опубликован список многих известных граждан России, в отношении которых вводятся "бессрочные" и персональные санкции. Как сообщает РИА Новости, в санкционный список вошли 1,75 тысячи физических лиц, в том числе Рамзан Кадыров, Иосиф Кобзон и другие.Согласно президентскому указу № 126/2018, Украина включенным в этот список гражданам РФ заблокирует активы, запретит выводить капиталы за рубеж, а также запретить въезжать в страну.