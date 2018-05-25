Сотрудник ФБР Дэвид Гейтс рассказал о том, как пассажирам избежать сексуальных домогательств на борту лайнера. Он дал несколько конкретных инструкций.

Сотрудник ФБР Дэвид Гейтс рассказало том, как пассажирам избежать сексуальных домогательств на борту лайнера. Ондал несколько конкретных инструкций.По словамэксперта, прежде всего, на протяжении всего полета нужно держать подлокотниккресла опущенным. Кроме того, никогда не смешивать снотворные лекарства салкоголем.При покупкебилета Гейтс советует выбирать места у прохода, чтобы большую часть временинаходиться на виду у членов экипажа и других пассажиров, сообщает Daily Mail. Еслидействия соседа вызывают у вас подозрение, то об этом необходимо срочносообщить экипажу и попросить отсесть на другое место.Напомним, вдекабре 2017 года жертвой домогательств стала индийская актриса. Это произошлов самолете авиакомпании Air Vistara, летевшем рейсом из Дели в Мумбаи.17-летняя Заира Васим сообщила о произошедшем на своей странице в Instagram.Отметим, что большойпроблемой на борту являются авиадебоширы. В России с такими гражданами идетактивная борьба. Как писали Dni.Ru, в декабре 2017 года президент ВладимирПутин подписал пакет документов, который позволит отказывать в перевозке такимлюдям. С июня 2018 года компании смогут сами составлять черные спискидеструктивных пассажиров, создающих угрозу при перелете.