Скандал в семье легендарного актера Спартака Мишулина не утихает по сей день. Родная дочь артиста Карина откровенно рассказала о том, почему ушла к Малахову.

Скандал в семье легендарного актера Спартака Мишулина не утихает по сей день. Родная дочь артиста Карина откровенно рассказала о том, почему ушла к Малахову.Мишулина всеми силами пытается доказать, что Тимур Еремеев – не тайный сын Спартака Васильевича, а самозванец, который решил урвать славы благодаря ее покойному отцу. По словам артистки, она перешла на другой канал, чтобы донести правду до общественности, передает "Собеседник.ru"."На "Первом канале" нам не дали возможности говорить все, как есть на самом деле. Поэтому мы ушли к Малахову", – сказала Мишулина. Супруг актрисы Иван Коробов добавил, что важные слова, озвученные на "Пусть говорят", просто были вырезаны. "То, что вы слышали у Андрея Малахова, мы говорили и на "Первом канале". Но там нас почикали!", – жалуется он.Сама Мишулина высказала предположение, что Еремеева собираются сделать звездой. "Я думаю, что для этого, а иначе как? Если люди пошли вой-ной против законной семьи! Этот мальчик – никто, и они прекрасно знают об этом. Наверное, ему что-то нужно", – рассуждает артистка.Кроме того, Мишулина прокомментировала слухи по поводу отдельного проекта для Еремеева, которые ходят в "Останкино". "Мы узнали в августе, что он должен стать ведущим. У него был контракт с "Первым каналом" и он пошел на "Пусть говорят", – продолжает она. Артистка добавила, что рассчитывает на возбуждение уголовного дела против самопровозглашенного брата.Более того, Мишулина не оставила без внимания обвинения в свою сторону насчет ее финансовой заинтересованности в скандале. "Если кто-то считает, что моего отца будут топтать, а я буду молчать, потому что зарабатываю на этом, мне просто жалко этих людей", – резюмировала актриса.