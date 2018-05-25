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<a href="http://33live.ru/novosti/25-05-2018-kak-vnesti-popravki-v-proekt-blagoustrojstva-dvora.html" target="_blank">Как внести поправки в проект благоустройства двора?</a> - Программное благоустройство. В этом году во Владимире в программу Формирование комфортной городской среды вошли 25 дворов. Благоустройства некоторых из них жители ждали не один десяток лет и теперь их проектам дадут ход. Почему жителям домов нужно проявлять активность и можно ли внести коррективы в уже утверждённый план? Узнали мои коллеги.