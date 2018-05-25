Программное благоустройство. В этом году во Владимире в программу Формирование комфортной городской среды вошли 25 дворов. Благоустройства некоторых из них жители ждали не один десяток лет и теперь их проектам дадут ход. Почему жителям домов нужно проявлять активность и можно ли внести коррективы в уже утверждённый план? Узнали мои коллеги.
Программное благоустройство. В этом году во Владимире в программу "Формирование комфортной городской среды" вошли 25 дворов. Благоустройства некоторых из них жители ждали не один десяток лет и теперь их проектам дадут ход. Почему жителям домов нужно проявлять активность и можно ли внести коррективы в уже утверждённый план? Узнали мои коллеги.