Биологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили необычную роль некоторых членов смешанных стай птиц.

Обычно птицы одного вида собираются вместе и образуют одну стаю, но только не в Амазонке. Там в некоторых стаях присутствуют десятки различных видов пернатых самых разных окрасок и размеров. И недавно биологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли причину существования столь необычных "сообществ": в них присутствуют "дозорные", начинающие бить тревогу в момент опасности. Речь идёт о приближении хищников.Десятилетиями учёные размышляли о существовании подобных стай, в которых обитают различные виды птиц. Специалистов поражала их так называемая стабильность."Вы возвращаетесь в ту же среду обитания спустя 20 лет, а те же стаи присутствуют в тех же самых участках леса", — говорит профессор Вэнс Фриденбург (Vance Vredenburg) из Университета Калифорнии.Ранее учёные заметили, что неизменными участниками таких смешенных "команд" являются представители видов, предупреждающие своих соседей о наличии угроз, например, ястребов или соколов. Одними из таких "дозорных" являются серые кустарниковые эсперито (Thamnomanes ardesiacus)."Люди думали, что, возможно, такие "стражи порядка" помогают другим видам пользоваться опасными участками леса", — говорит ведущий автор исследования Ари Мартинес (Ari Martinez).Биологи решили выяснить значимость таких "дозорных": они выловили нескольких серых кустарниковых эсперито из восьми смешанных стай на юго-востоке Перу. Затем учёные на протяжении нескольких дней держали птиц в клетках.Оказалось, что в течение уже первых часов после "удаления игрока" другие участники стаи стали реагировать на изменения.Так, в трёх стаях пернатые стали перемещаться из своих мест обитания в районы с более плотным населением на том же вертикальном уровне в лесу. Другие же птицы были вынуждены присоединиться к новым стаям, которые были расположены чуть выше – на этом уровне легче скрыться от хищников.Как объясняет соавтор работы Элисео Парра (Eliseo Parra), такие птицы обычно занимают средний уровень тропического леса."Много научных трудов говорит о том, что эта область наиболее опасна. У хищников есть больше возможностей спрятаться и больше [возможностей для] манёвра для ловли", — говорит учёный.Стоит убрать таких стражей из стаи, как оставшиеся птицы начинают "отступать" в более безопасные районы обитания. Специалисты считают, что именно дозорные птицы помогают остальным вовремя избежать опасности и селиться в менее безопасных районах без риска быть пойманным.Как и водится в исследованиях, присутствовали и контрольные стаи. Исследователи также ловили в них "дозорных", однако тут же выпускали птиц. Члены таких стай оставались на месте.Результаты подтверждают идею того, что птицы, бьющие тревогу при виде опасности, позволяют своим соседям селиться в опасных районах.Учёные рассказали о своей работе в научной статье, опубликованной в издании Ecology.Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других интересных взаимодействиях животных. В частности, птицы используют аллигаторов как телохранителей, но платят за это страшную цену.