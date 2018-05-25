В рамках контракта предусматривается освоение серийного производства тракторов с глубокой локализацией на территории России.

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялось подписание инвестиционного контракта между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Ковровским электромеханическим заводом. Свои подписи под документом поставили глава Минпромторга Денис Мантуров и генеральный директор КЭМЗа Владимир Лебедев. В рамках контракта предусматривается освоение серийного производства тракторов с глубокой локализацией на территории России.Как отметил Владимир Лебедев, для предприятия подписание этого контракта означает открытие новых рынков сбыта продукции. А для селян – возможность приобрести по льготной цене качественные трактора российского производства.Напомним, что КЭМЗ с 2013 года планомерно расширяет взаимовыгодное сотрудничество с чешской компанией Zetor. Эти два предприятия совместно выпускают трактора и погрузчики. Сотрудничество идёт по трём направлениям: по увеличению объёмов выпуска большого трактора «Ант» в Коврове, по локализации производства на Камешковском механическом заводе малого трактора «Владимир» и по локализации на КЭМЗе и КаМЗе производства двигателей к ним.