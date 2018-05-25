Участники Arctic Сup 2018 посетили Дудинскую школу-интернат на Таймыре. В интернате спортсмены тепло пообщались с ребятами и рассказали много интересного о керлинге, который для многих воспитанников является довольно знакомым видом спорта.

Особенный турнир на краю света. Особенный для керлинга "молодой" формат – микст-даблс. Особенные дети – воспитанники Дудинской школы-интерната. Все это объединяет турнир Arctic Curling Сup 2018.В рамках Арктического Кубка на Таймыре кроме самих матчей проходит много активностей. В том числе, для подрастающего поколения. В первый день турнира участники посетили шесть городских школ, а вечером отправились на блины в Дудинский интернат.Керлингист российской команды Алексей Тимофеев поделился впечатлениям от визита к детям: "Все очень удивительно, весело, интересно. Захватывает. Думаю, всем понравилось. Иностранцы, наверное, в шоке от происходящего, но тем интереснее".В интернате спортсмены тепло пообщались с ребятами и рассказали много интересного о керлинге, который для многих воспитанников, кстати, является довольно знакомым видом спорта.В 2016 году на самой северной ледовой арене мира "Таймыр" была открыта школа керлинга под патронажем компании "Норникель". И некоторые из детей тренируются в ней регулярно."Я пришел на керлинг два месяца назад, — рассказывает воспитанник школы-интерната Вениамин Безруких. — У нас хороший тренер, и вместе с одноклассниками мы занимаемся этим видом спорта".Под руководством действующего участника Таймырской команды по керлингу Андрея Жарникова тренируются сегодня более ста человек, в том числе дети и подростки с особенностями развития из инклюзивных образовательных учреждений Дудинки и Норильска.В 2018 году впервые за всю историю турнира Arctic Cup на Таймыре пройдет детский Кубок. На льду сразятся команды воспитанников Дудинской школы керлинга под руководством участников взрослого турнира. Уникальное мероприятие обещает запомниться юным спортсменам и жителям города.