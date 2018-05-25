В отношении местной жительницы, нарушившей миграционное законодательство, возбуждено уголовное дело.

Дознавателями Отделения МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Установлено, что подозреваемая за денежное вознаграждение оформила на имя девяти иностранных граждан уведомления о прибытии в принадлежащую ей квартиру. При этом женщина заведомо знала, что иностранцы, прибывшие в Россию на заработки, проживать по указанному адресу не будут.Факт нарушения миграционного законодательства был выявлен участковыми уполномоченными полиции в мае текущего года.В отношении местной жительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.