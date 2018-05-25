Предстоящий чемпионат мира по футболу стал костью в горле у некоторых политиков на Западе. Складывается впечатление, что часть мирового сообщества активизировалась перед началом мундиаля но не с целью победить в честной игре, а втоптать в грязь Россию и лишить ее права проведения международного турнира.

Предстоящийчемпионат мира по футболу стал костью в горле у некоторых политиков на Западе.Складывается впечатление, что часть мирового сообщества активизировалась передначалом мундиаля но не с целью победить в честной игре, а втоптать в грязь Россию илишить ее права проведения международного турнира.Чутьли не ежедневно выдвигаются все новые и новые обвинения в адрес России. Очевидно,что поставленная задача – сорвать спортивное событие мирового масштаба. Выполнитьэтот заокеанский заказ всеми силамистараются выслуживающиеся перед США страны.том, что заказчики фейковых обвинений находятся в Вашингтоне, можно уже несомневаться. Проводимая Штатами политика управляемого хаоса охватывает новыетерритории, но Россия для Америки – очень крепкий орешек. Поэтому в отношениинас американцы действуют чужими руками, как говорится, через третьих лиц.Вот,к примеру, сегодня, 25 мая Нидерланды иАвстралия официально обвинили Россию в крушении "Боинга" на Украине.Со дня катастрофы рейса МН17 прошло почти четыре года, а расследование этогопреступления никак не закончится.При этом международная следственная группа неслышит наши доводы и отказывается включать в свой состав российскихспециалистов и экспертов.А между тем Россия уже давно доказала, что неимеет никакого отношения к катастрофе в небе над Украиной и гибели почти 300человек. Но это не мешает Европейскому союзу и НАТО требоватьот нашей страны признания совей ответственности за крушение малайзийскогосамолета. Так и хочется спросить у господ из этих организаций: "Простите,а часовню тоже мы развалили?"Помимо жертвкрушения самолетав Донбассе, на Россию уже повесили и отравление Скрипалей в Британии, и государственнуюполитику поддержки допинга в спорте. Но ни в одном их этих трех случаев железныхдоказательств причастности пресловутой руки Кремля не было, да и не будет.Потому что, если бы все это было так, как утверждают на Западе, хоть какие-то утечкина эти темы просочились в прессу.На фоненепрекращающихся обвинений в адрес России, из Вашингтона как бы невзначайзвучат заявление в стиле: сознайтесь, вам скидка выйдет. Госдеп, комментируя последнийдоклад международной следственной группы по делу о малайзийском Боинге, выразилдоверие представленным сведениям и призвал Россию прекратить лгатьи прояснить участие страны в трагедии. Вроде бы мы здесь ни при чем, но вретпочему-то только Россия."Западпродолжает реализовывать теорию первого человека и пытается любой ценойдобиться унижения России. Сейчас мы являемся свидетелями перехода партии вэндшпиль, ведь до начала чемпионата мира по футболу остается совсем немноговремени", – отметил в интервью Dni.Ru политолог и публицист Армен Гаспарян.По егомнению, вслед за допинг-скандалом, делом Скрипалей и обвинений России втрагедии с малайзийским "Боингом" должно последовать что-то важное инепредсказуемое. Например, скоропостижная смерть информатора WADA ГригорияРодченкова или шпиона Сергея Скрипаля в день открытия мундиаля.С таким жеуспехом в этот день Вооруженные силы Украины могут начать широкомасштабноенаступление в Донбассе, предположил Гаспарян. "Наконец, у одного из нашихфутболистов могут обнаружить допинг, хотя кроме тормозной жидкости у них врядли что-то можно найти", – заметил с иронией политолог.Времяработает против Запада, продолжил эксперт. После закрытия чемпионата мира,уверен он, у России снимется эмбарго на многие вещи и она сможет ответить навсе обвинения в свой адрес, резюмировал Армен Гаспарян.