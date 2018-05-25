Предстоящий
чемпионат мира по футболу стал костью в горле у некоторых политиков на Западе.
Складывается впечатление, что часть мирового сообщества активизировалась перед
началом мундиаля но не с целью победить в честной игре, а втоптать в грязь Россию и
лишить ее права проведения международного турнира.
Предстоящий
чемпионат мира по футболу стал костью в горле у некоторых политиков на Западе.
Складывается впечатление, что часть мирового сообщества активизировалась перед
началом мундиаля но не с целью победить в честной игре, а втоптать в грязь Россию и
лишить ее права проведения международного турнира.
Чуть
ли не ежедневно выдвигаются все новые и новые обвинения в адрес России. Очевидно,
что поставленная задача – сорвать спортивное событие мирового масштаба. Выполнить
этот заокеанский заказ всеми силами
стараются выслуживающиеся перед США страны.
В
том, что заказчики фейковых обвинений находятся в Вашингтоне, можно уже не
сомневаться. Проводимая Штатами политика управляемого хаоса охватывает новые
территории, но Россия для Америки – очень крепкий орешек. Поэтому в отношении
нас американцы действуют чужими руками, как говорится, через третьих лиц.
Вот,
к примеру, сегодня, 25 мая Нидерланды и
Австралия официально обвинили Россию в крушении "Боинга" на Украине.
Со дня катастрофы рейса МН17 прошло почти четыре года, а расследование этого
преступления никак не закончится.
При этом международная следственная группа не
слышит наши доводы и отказывается включать в свой состав российских
специалистов и экспертов.
А между тем Россия уже давно доказала, что не
имеет никакого отношения к катастрофе в небе над Украиной и гибели почти 300
человек. Но это не мешает Европейскому союзу и НАТО требовать
от нашей страны признания совей ответственности за крушение малайзийского
самолета. Так и хочется спросить у господ из этих организаций: "Простите,
а часовню тоже мы развалили?"
Помимо жертв
крушения самолета
в Донбассе, на Россию уже повесили и отравление Скрипалей в Британии, и государственную
политику поддержки допинга в спорте. Но ни в одном их этих трех случаев железных
доказательств причастности пресловутой руки Кремля не было, да и не будет.
Потому что, если бы все это было так, как утверждают на Западе, хоть какие-то утечки
на эти темы просочились в прессу.
На фоне
непрекращающихся обвинений в адрес России, из Вашингтона как бы невзначай
звучат заявление в стиле: сознайтесь, вам скидка выйдет. Госдеп, комментируя последний
доклад международной следственной группы по делу о малайзийском Боинге, выразил
доверие представленным сведениям и призвал Россию прекратить лгать
и прояснить участие страны в трагедии. Вроде бы мы здесь ни при чем, но врет
почему-то только Россия.
"Запад
продолжает реализовывать теорию первого человека и пытается любой ценой
добиться унижения России. Сейчас мы являемся свидетелями перехода партии в
эндшпиль, ведь до начала чемпионата мира по футболу остается совсем немного
времени", – отметил в интервью Dni.Ru политолог и публицист Армен Гаспарян.
По его
мнению, вслед за допинг-скандалом, делом Скрипалей и обвинений России в
трагедии с малайзийским "Боингом" должно последовать что-то важное и
непредсказуемое. Например, скоропостижная смерть информатора WADA Григория
Родченкова или шпиона Сергея Скрипаля в день открытия мундиаля.
С таким же
успехом в этот день Вооруженные силы Украины могут начать широкомасштабное
наступление в Донбассе, предположил Гаспарян. "Наконец, у одного из наших
футболистов могут обнаружить допинг, хотя кроме тормозной жидкости у них вряд
ли что-то можно найти", – заметил с иронией политолог.
Время
работает против Запада, продолжил эксперт. После закрытия чемпионата мира,
уверен он, у России снимется эмбарго на многие вещи и она сможет ответить на
все обвинения в свой адрес, резюмировал Армен Гаспарян.