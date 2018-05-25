Ленивый кот из Токио покорил Сеть. Питомец нашел необычный способ спускаться по лестнице.

Ленивый кот из Токио покорил Сеть. Питомец нашелнеобычный способ спускаться по лестнице.Видео было снято в конце мая в Японии. Егоавтор так прокомментировал ролик: "Вот как мыпросыпаемся и идем на работу или в школу в понедельник". На кадрах видно, каккот спускается по лестнице лежа, практически не меняя своего положения, словностекая по ней. В какой-то момент он останавлявается, чтобы передохнуть, а затем продолжает спускаться таким необычным и смешным способом.