В студии программы Прямой эфир Первого канала обсудили проблему лишнего веса и ожирения. Певица Юлия Ковальчук рассказала о том, как ей удалось прийти в форму уже через несколько месяцев после родов.

В студии программы "Прямой эфир" Первого канала обсудили проблемулишнего веса и ожирения. Певица Юлия Ковальчук рассказала о том, как ей удалосьприйти в форму уже через несколько месяцев после родов.В студии программы "Прямой эфир" Первого канала обсудили проблемулишнего веса и ожирения. Певица Юлия Ковальчук рассказала о том, как ей удалосьприйти в форму уже через несколько месяцев после родов.Юлия поведала присутствующим, что благодаря правильномупитанию и регулярным физическим нагрузкам она быстро потеряла вес, набранныйпри вынашивании дочери. Необходимость постоянно ухаживать за новорожденной непозволяла Ковальчук посещать спортивный зал, и она решила заниматься дома."Я, когда после беременности приводила себя в форму, немогла заставить себя убежать от ребенка чтобы потратить полтора или два часа назанятия в зале. Она ползала на полу, а я рядом качала пресс. Я понимала, чтоэто нужно", – поделилась звезда с гостями. Юлия отметила, что быстро добиласьнеобходимого результата.Победа Юлии над лишним весом вдохновила ее супруга АлексеяЧумакова заняться своим внешним видом. Мужчина решил сесть на диету.Ведущий шоу Андрей Малахов с иронией заметил, мол, Юля самаисхудала и стала тоненькой тростинкой и мужа извела тренировками. Ковальчукпоспешила оправдаться, по словам певицы, Чумаков занялся собой по собственнойинициативе."На самом деле я не заставляла своего мужа худеть", – сулыбкой ответила ему Юлия. "Мы снимались вместе с Лешей в кино. И мы понимали,что экран, а еще и большой экран, очень сильно увеличивает. Поэтому Леша, как достаточносамокритичный очень мужчина, на тот момент, понял, что пора что-то менять. И мырешили, что 10 килограммов – это то количество, которое необходимо", – добавилаЮлия.Исполнительница отметила, что они с супругом против непродуманныхизнуряющих диет. Юлия и Алексей обращались за консультацией к специалисту,который разработал план снижения веса. "Это была разработанная, индивидуальнодля него диета. Она обязательно включала в себя наличие каких-то физическихнагрузок", – добавила Ковальчук.В конце эфира певица Анна Семенович спела присутствующим свойновый хит "Стори". Пышка Семенович была так зажигательна, что гости и зрителиоставили свои места и вышли танцевать. Особо отличился новоиспеченный отецАндрей Малахов. Возбужденный попсовым ритмом он выплясывал в окружении толпыполуголых красоток.