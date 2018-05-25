В студии программы Прямой эфир Первого канала обсудили проблему
лишнего веса и ожирения. Певица Юлия Ковальчук рассказала о том, как ей удалось
прийти в форму уже через несколько месяцев после родов.
В студии программы "Прямой эфир" Первого канала обсудили проблему
лишнего веса и ожирения. Певица Юлия Ковальчук рассказала о том, как ей удалось
прийти в форму уже через несколько месяцев после родов.
В студии программы "Прямой эфир" Первого канала обсудили проблему
лишнего веса и ожирения. Певица Юлия Ковальчук рассказала о том, как ей удалось
прийти в форму уже через несколько месяцев после родов.
Юлия поведала присутствующим, что благодаря правильному
питанию и регулярным физическим нагрузкам она быстро потеряла вес, набранный
при вынашивании дочери. Необходимость постоянно ухаживать за новорожденной не
позволяла Ковальчук посещать спортивный зал, и она решила заниматься дома.
"Я, когда после беременности приводила себя в форму, не
могла заставить себя убежать от ребенка чтобы потратить полтора или два часа на
занятия в зале. Она ползала на полу, а я рядом качала пресс. Я понимала, что
это нужно", – поделилась звезда с гостями. Юлия отметила, что быстро добилась
необходимого результата.
Победа Юлии над лишним весом вдохновила ее супруга Алексея
Чумакова заняться своим внешним видом. Мужчина решил сесть на диету.
Ведущий шоу Андрей Малахов с иронией заметил, мол, Юля сама
исхудала и стала тоненькой тростинкой и мужа извела тренировками. Ковальчук
поспешила оправдаться, по словам певицы, Чумаков занялся собой по собственной
инициативе.
"На самом деле я не заставляла своего мужа худеть", – с
улыбкой ответила ему Юлия. "Мы снимались вместе с Лешей в кино. И мы понимали,
что экран, а еще и большой экран, очень сильно увеличивает. Поэтому Леша, как достаточно
самокритичный очень мужчина, на тот момент, понял, что пора что-то менять. И мы
решили, что 10 килограммов – это то количество, которое необходимо", – добавила
Юлия.
Исполнительница отметила, что они с супругом против непродуманных
изнуряющих диет. Юлия и Алексей обращались за консультацией к специалисту,
который разработал план снижения веса. "Это была разработанная, индивидуально
для него диета. Она обязательно включала в себя наличие каких-то физических
нагрузок", – добавила Ковальчук.
В конце эфира певица Анна Семенович спела присутствующим свой
новый хит "Стори". Пышка Семенович была так зажигательна, что гости и зрители
оставили свои места и вышли танцевать. Особо отличился новоиспеченный отец
Андрей Малахов. Возбужденный попсовым ритмом он выплясывал в окружении толпы
полуголых красоток.