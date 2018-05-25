В Северной Корее надеются, что встреча руководителя КНДР с президентом США все же состоится, передает агентство Ренхап со ссылкой на замглавы МИД. Накануне Дональд Трамп отменил саммит. Причем, всего через несколько часов, после того как Северная Корея взорвала тестовый ядерный полигон Пхунгери.

В Северной Корее надеются, что встреча руководителя КНДР с президентом США все же состоится, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на замглавы МИД. Накануне Дональд Трамп отменил саммит. Причем, всего через несколько часов, после того как Северная Корея выполнила свое обещание и взорвала тестовый ядерный полигон Пхунгери.Исторический саммит в Сингапуре Дональд Трамп отменил в "Твиттере". Правда, не в своем, а Белого дома. Туда выложили его письмо, адресованное Ким Чен Ыну. Начал президент США с благодарностей, но быстро скатился к угрозам, которыми продолжил сыпать."Я говорил с генералом Мэттисом и нашей армией, которая является самой мощной в мире. Они готовы, если понадобится. Я говорил с Южной Кореей и Японией. Они не только готовы, если вдруг Северная Корея предпримет безумные действия, они хотят разделить немалые расходы, которые могут понести США, если мы окажемся перед лицом такой досадной ситуации", — заявил Трамп.В общем, таким темпом вместо саммита вскоре может лишь пополнится копилка жестких высказываний Трампа в адрес руководства Северной Кореи. Чего там только нет."Их ждет гнев и пламя, которых мир еще не видел!""Ким Чен Ын очень открытый и благородный!""Он больной щенок!""Я думаю, нас ждет успех, большой успех""Маленький человек-ракета!"Финт Трампа не то что бы был неожиданным. Такой вариант предполагали, но госсекретарь Майк Помпео, к примеру, до последнего пытался организовать встречу лидеров США и КНДР. Письмо шефа он зачитал во время выступления в сенатском комитете по иностранным делам: "Я начну с прочтения письма, которое Госдепартамент недавно передал председателю Ким Чен Ыну и Северной Корее".Какая капля переполнила чашу гнева хозяина Белого дома, сейчас пытаются гадать аналитики. Сходятся на том, что Трампа вывело из себя заявление замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Она заявила о том, что Пхеньян может нанести по США удар, о котором в США даже не помышляли, а также назвала политическим чучелом Майка Пенса.Впрочем, вице-президент США в последнее время сам старательно нарывался. Как и другой ястреб из трамповского окружения Джон Болтон. Оба предрекали Северной Корее судьбу Ливии. "Мы начали говорить о ливийском сценарии на прошлой неделе. Вы знаете, как разъяснил президент, если Ким Чем Ын не заключит ядерную сделку, это может закончиться так, как кончилось в Ливии", — заявил вице-президент США Майк Пенс.Но даже несмотря на все эти угрозы в КНДР до последнего держали слово. Северокорейские власти взорвали ядерный полигон Пхунгери. Взрывчатка разнесла научно-исследовательские лаборатории, подземные туннели и технические постройки под прицелами телекамер иностранных съемочных групп. Пустили даже южнокорейские СМИ. Правда, судя по включению корреспондента CNN, небывалая открытость и искренность намерений Пхеньяна впечатление на заезжих американцев не произвела. "Находясь в этой стране через несколько часов после того, как они взорвали свой ядерный полигон, узнать об отмене саммита — это был очень неловкий и неприятный момент, — говорит журналист. – Мы будем следить за развитием событий здесь в ближайшие часы и дни".А ведь каких-то пару недель назад группа американских конгрессменов всерьез предлагала номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по преодолению кризиса на Корейском полуострове. От всех усилий теперь осталась только аляповатая монета, отчеканенная к несостоявшемуся саммиту. На аверсе — моложавый Трамп и состаренный Ким Чен Ын с обидно подрисованными подбородками.Срыв встречи с Ким Чен Ыном — еще один кульбит непредсказуемой внешней политики Белого дома. Россия, Китай, Иран, теперь КНДР. Дональд Трамп, который обещал "осушить вашингтонское болото", оказывается все больше и больше им поглощен.