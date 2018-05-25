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<a href="http://33live.ru/novosti/25-05-2018-kultovyj-superkar-dodve-viper-mogut-vozrodit-no-s-drugim-motorom.html" target="_blank">Культовый суперкар Dodve Viper могут возродить, но с другим мотором</a> - Выпуск суперкара Dodve Viper был свернут еще в августе 2017 года. Но теперь появилась информация, что знаменитая модель может возродиться. Правда, для этого ей придется расстаться с не менее знаменитым мотором V10.