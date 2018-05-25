Грандиозное трюковое шоу Искусство невозможного, приуроченное к 25-летию Российского Объединения каскадеров Мастер состоится 26 мая 2018 года в Парке Киноприключений Мастера Панина. Начало в 15:00.

Грандиозное трюковое шоу "Искусство невозможного", приуроченное к 25-летию Российского Объединения каскадеров "Мастер" состоится 26 мая 2018 года в Парке Киноприключений Мастера Панина. Начало в 15:00.В этом году фестиваль каскадеров соберет под своими знаменами самых маститых трюкачей из Америки, Англии, Германии, Испании, Франции, США, Сербии, Ирана, России, Украины, Казахстана и Белоруссии, чтобы в жесткой борьбе выявить сильнейших.Будут исполняться самые опасные трюки наивысшей категории сложности. Но только здесь у каскадера будет всего один дубль без права на ошибку. Номера исполнят профессионалы, люди со стальными нервами, готовые на все ради эффектного зрелища. Кто из лучших каскадеров мира окажется самым безумным и отчаянным — решится в финале шоу.Первый международный фестиваль каскадеров Игорь Master Панин провел в Москве в далеком 1998 году. Ровно 20 лет спустя вы увидите новейшие мировые разработки в области трюкового искусства и шоу-технологий.В программе фестиваля:Живые фрагменты фильма "Безумный Макс. Дорога ярости" с погоней на машинах будущего и драками на оружии будущего (исполняет команда Сербии).Лобовой таран танка и двух легковых автомобилей, которые при столкновении делают сальто, сопровождаемое взрывом (исполняют каскадеры из Ирана и Испании).Переворот автомобиля от взрыва, из автомобиля выбегают горящие люди (команда Франции).Мотофристайл — полеты и перевороты на мотоциклах с элементами акробатики.Стантрайдинг – фигурная трюковая езда на мотоциклах.Конный бой.Уникальный трюк "Призрачный гонщик" с полным горением мотоциклиста и его железного коня в течение 2.5 минут (команда России)."Огненный портал" — прыжок каскадеров сквозь горящую трубу на скорости 100 км/ч — Рекорд Гиннесса!Пиротехническое шоу от лучшего огненного театра Москвы "Агниво" .И это лишь малая часть того, что приготовили каскадеры в напряженной гонке за внимание зрителя.