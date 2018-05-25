Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию из-за незнания глобальной исторической концепции, сподвижником которой был один из его предшественников. Над Макроном беззлобно подшутили сразу два политика – Владимир Путин и Александр Шохин.

ПрезидентФранции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию из-за незнания глобальнойисторической концепции, сподвижником которой был один из его предшественников.Над Макроном беззлобно подшутили сразу два политика – Владимир Путин и АлександрШохин.Спорныймомент возник на встрече бизнес-диалог "Россия – Франция"на полях петербургского экономического форума. Французский президент в своейречи о развитии отношений с Россией сказал в целом правильно, но, по сути изаложенному в его тезисе историческом смысле, немного ошибся."Ядумаю, что то видение Европы, которым я обладаю, мне говорит о том, чтодействительно Европа раскидывается от Атлантикидо Урала", – приводит слова Макрона РИА Новости.Модератор дискуссии, глава РСПП Александр Шохин поправилфранцузского лидера. "Не знаю, может быть это неточность перевода,господин президент, но у нас Европа – от Лиссабонадо Владивостока", – сказал он.Под смех в зале ему ответилприсутствующий на площадке российский президент, передает РИА . "Не дал мне это сказать,бандит. Только я собрался с этого начать – украл у меня. Ну,и ладно ", – пошутил Путин.Стоит напомнить, что идея создания так называемой большой Европы от Лиссабона до Владивостока впервыебыла озвучена западноевропейцами всередине XX века. Тогда в Старом Свете мечтали об общеевропейском доме, вкотором Россия будет полноценной частью.Одним из проводников этой концепциивыступал президент Франции Шарля де Голль. Вряд ли Макрон этого не знал, но,тем не менее, попал впросак, выступая в России.В начале 2000-х Владимир Путин предлагал Европевернуться к рассмотрению этой концепции, но тогда его не услышали или незахотели этого сделать.Реализация идеи большой Европы могла бы привести к созданию важного полюса в мире в противовес агрессивным США. Это могло бы внести не только стабильность в самойЕвропе, но и оказать благотворное влияние на состояние мировой политики.