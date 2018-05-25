Президент
Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию из-за незнания глобальной
исторической концепции, сподвижником которой был один из его предшественников.
Над Макроном беззлобно подшутили сразу два политика – Владимир Путин и Александр
Шохин.
Президент
Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию из-за незнания глобальной
исторической концепции, сподвижником которой был один из его предшественников.
Над Макроном беззлобно подшутили сразу два политика – Владимир Путин и Александр
Шохин.
Спорный
момент возник на встрече бизнес-диалог "Россия – Франция"
на полях петербургского экономического форума. Французский президент в своей
речи о развитии отношений с Россией сказал в целом правильно, но, по сути и
заложенному в его тезисе историческом смысле, немного ошибся.
"Я
думаю, что то видение Европы, которым я обладаю, мне говорит о том, что
действительно Европа раскидывается от Атлантики
до Урала", – приводит слова Макрона РИА Новости.
Модератор дискуссии, глава РСПП Александр Шохин поправил
французского лидера. "Не знаю, может быть это неточность перевода,
господин президент, но у нас Европа – от Лиссабона
до Владивостока", – сказал он.
Под смех в зале ему ответил
присутствующий на площадке российский президент, передает РИА . "Не дал мне это сказать,
бандит. Только я собрался с этого начать – украл у меня. Ну,
и ладно ", – пошутил Путин.
Стоит напомнить, что идея создания так называемой большой Европы от Лиссабона до Владивостока впервые
была озвучена западноевропейцами в
середине XX века. Тогда в Старом Свете мечтали об общеевропейском доме, в
котором Россия будет полноценной частью.
Одним из проводников этой концепции
выступал президент Франции Шарля де Голль. Вряд ли Макрон этого не знал, но,
тем не менее, попал впросак, выступая в России.
В начале 2000-х Владимир Путин предлагал Европе
вернуться к рассмотрению этой концепции, но тогда его не услышали или не
захотели этого сделать.
Реализация идеи большой Европы могла бы привести к созданию важного полюса в мире в противовес агрессивным США. Это могло бы внести не только стабильность в самой
Европе, но и оказать благотворное влияние на состояние мировой политики.