Ученые Массачусетского технологического института нашли способ вылечить рак мозга. Они сумели доставить лекарство в злокачественные ткани определенным так, чтобы оно убило как можно больше онкоклеток.

Ученые Массачусетского технологического института нашлиспособ вылечить рак мозга. Они сумели доставить лекарство в злокачественныеткани определенным так, чтобы оно убило как можно больше онкоклеток.Исследователииспользовали липосомы, снабженные трансферинновыми "хвостами", которые попадают"к врачу", выпускают лекарство и убивают больше клеток, чем существующие методылечения.Существует класспрепаратов – BET-ингибиторов, которые подавляют активность онкогенных белков ипомогает вернуть глиоме чувствительность к TMZ. Ингибитором является молекулаJQ1. Ее противоопухолевая активность была доказана на клеточных культурах, сообщает Nature Communication.Специалисты создали наночастицы,внутри которых находится жидкая фаза. Частицы присоединены к поверхностимолекулы, облегчающие проход через так называемый гематоэнцефалическийбарьер. Именно он препятствует проникновению микроорганизмов и токсиновиз кровеносной системы головного мозга в нервные ткани, что осложняет доставкулекарств для борьбы с опухолями головного мозга.Глиобластома– наиболее агрессивная форма рака мозга. При ее лечении может применятьсяхимиотерапия и лучевая терапия, хирургическое вмешательство. К сожалению, этимеры лишь временно облегчают страдания, а не излечивают болезнь. Средний срокжизни больных после диагноза – 15 месяцев.Ранееисследователи из Неврологическогоинститута Милана и университета Северной Каролины в США нашли средствоборьбы с глиобластомой. В этом им помогут генетически модифицированные клеткииммунной системы. Они распознают клетки с определенным белковым маркеромна поверхности и уничтожают их.