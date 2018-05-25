Ученые Массачусетского технологического института нашли
способ вылечить рак мозга. Они сумели доставить лекарство в злокачественные
ткани определенным так, чтобы оно убило как можно больше онкоклеток.
Ученые Массачусетского технологического института нашли
способ вылечить рак мозга. Они сумели доставить лекарство в злокачественные
ткани определенным так, чтобы оно убило как можно больше онкоклеток.
Исследователи
использовали липосомы, снабженные трансферинновыми "хвостами", которые попадают
"к врачу", выпускают лекарство и убивают больше клеток, чем существующие методы
лечения.
Существует класс
препаратов – BET-ингибиторов, которые подавляют активность онкогенных белков и
помогает вернуть глиоме чувствительность к TMZ. Ингибитором является молекула
JQ1. Ее противоопухолевая активность была доказана на клеточных культурах, сообщает Nature Communication.
Специалисты создали наночастицы,
внутри которых находится жидкая фаза. Частицы присоединены к поверхности
молекулы, облегчающие проход через так называемый гематоэнцефалический
барьер. Именно он препятствует проникновению микроорганизмов и токсинов
из кровеносной системы головного мозга в нервные ткани, что осложняет доставку
лекарств для борьбы с опухолями головного мозга.
Глиобластома
– наиболее агрессивная форма рака мозга. При ее лечении может применяться
химиотерапия и лучевая терапия, хирургическое вмешательство. К сожалению, эти
меры лишь временно облегчают страдания, а не излечивают болезнь. Средний срок
жизни больных после диагноза – 15 месяцев.
Ранее
исследователи из Неврологического
института Милана и университета Северной Каролины в США нашли средство
борьбы с глиобластомой. В этом им помогут генетически модифицированные клетки
иммунной системы. Они распознают клетки с определенным белковым маркером
на поверхности и уничтожают их.