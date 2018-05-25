Руководство чемпионов Италии по футболу из туринского Ювентуса намерено в ближайшую трансферную кампанию значительно усилить состав команды. Владельцы клуба готовы выделить для главного тренера Массимилиано Аллегри 230 млн евро на приобретение новичков, в том числе и весьма звездных.

Руководство чемпионов Италии по футболу из туринского "Ювентуса" намерено в ближайшую трансферную кампанию значительно усилить состав команды. Владельцы клуба готовы выделить для главного тренера Массимилиано Аллегри 230 млн евро на приобретение новичков, в том числе и весьма звездных.Аллегри в интервью журналистам не раз заявлял, что очень хотел бы видеть в составе "Старой синьоры" испанца Альваро Морату, выступающего за лондонский "Челси", и немца Эмре Джана из "Ливерпуля". Кроме этого, как сообщает Corriere dello Sport, тренер "Юве" готов потратиться на приобретение соотечественника Маттео Дармиана из "Манчестер Юнайтед", уругвайца Хосе Марию Хименеса из "Атлетико", и хорвата Матео Ковачича из "Реала".