Британская внешняя разведка Ми-6 выпустила рекламный ролик с целью привлечь новых сотрудников. В нем рассказывается, что офицер не должен быть похож на Джеймса Бонда, в его задачи входит сбор безмолвных сигналов, которые имеют значение.

Британская внешняя разведка МИ-6 выпустила рекламный ролик с целью привлечь новых сотрудников.35-секундный клип показали по телеканалу Channel 4. По сюжету мальчик с мамой приходят в океанариум и наблюдают за плавающей акулой. Ребенок явно ее боится и начинается пятиться назад. Мама берет его на руки, и они вдвоем без боязни продолжают наблюдать за грозными обитателями океанариума."Мы офицеры разведки, но мы не делаем того, о чем вы думаете", — говорит голос за кадром. Офицер МИ-6 не должен быть похож на Джеймса Бонда, в его задачи входит "сбор безмолвных сигналов, которые имеют значение". "По секрету, мы просто такие же, как и вы", — добавляет рассказчик.Как сообщает ТАСС, глава МИ-6 Алекс Янгер в ходе презентации видеоролика сказал, что видит в нем "возможность развеять мифы", которые зачастую отпугивают потенциальных кандидатов."Не существует эталонного офицера МИ-6. Если у вас способности, тогда обращайтесь, чтобы присоединиться к нам", — сказал Янгер.По данным Guardian, внешняя разведка собирается до 2021 года принять на работу дополнительно 800 человек. Сейчас в спецслужбе работают около 2,5 тысячи человек. Только 38% от рядовых сотрудников – женщины, а на руководящих должностях женщин лишь четверть. Чуть менее 7% персонала являются представителями этнических и расовых меньшинств, при этом никто из этой группы не представлен на высших постах. Сейчас спецслужба пересматривает критерии отбора кандидатов.