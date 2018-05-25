Кто-то установил за мной слежку, - поделилась своими опасениями министр обороны Чехии Карла Шлехтова. В последние дни министр чешской обороны стала одной из участниц скандала вокруг закупки передвижных радаров израильского производства. Стоимость контракта составляет 200 миллионов долларов.

"Кто-то установил за мной слежку", — поделилась своими опасениями министр обороны Чехии Карла Шлехтова. В последние дни министр чешской обороны стала одной из участниц скандала вокруг закупки передвижных радаров израильского производства. Стоимость контракта составляет 200 миллионов долларов. Шлехтова заявила о многочисленных нарушениях при проведении сделки.Серьезность ситуации Карла Шлехтова определила так: неизвестно, кто за ней следил, но это явно не ее поклонники. К тому же, сообщает ТАСС, охранникам министра обороны Чехии пришлось вмешаться и пресечь слежку.Между тем, пражское сетевое издание "Актуально" предполагает, что занимавшую последние полгода пост министра обороны Карлу Шлехтову ждет скорая отставка. До кресла министра обороны чиновница возглавляла министерство регионального развития Чехии.Кроме радаров Чехия хочет закупить новые вертолеты. Они заменят еще советские Ми-24. 12 многоцелевых боевых вертолетов Прага хочет купить в Италии или США. Стоимость закупки — 500-750 миллионов долларов США. Прежнее руководство Минобороны предполагало закупить вертолеты UH-1Y (Bell) или AgustaWestland AW139M (Leonardo). Однако Шлехтова считает эту сделку труднореализуемой.