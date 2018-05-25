В Санкт-Петербурге состоялся турнир M-1 Challenge 92 по смешанные единоборствам. В центральном поединке вечера сошлись два супертяжеловеса – известный боец Сергей Харитонов и Череповецкий гигант Антон Вязигин. Харитонов выиграл, несмотря на полученную в бою тяжелую травму глаза.

В Санкт-Петербурге состоялся турнир M-1 Challenge 92 по смешанные единоборствам. В центральном поединке вечера сошлись два супертяжеловеса – известный боец Сергей Харитонов и "Череповецкий гигант" Антон Вязигин. Харитонов выиграл, несмотря на полученную в бою тяжелую травму глаза.Харитонов не смог продолжить бой после тычка в глаза и поединок остановили во втором раунде, сообщает Спортс.Ru. Судьи отдали победу ветерану ММА, потому что на момент остановки поединка он вел во всех судейских записках. Победа стала для Сергея Харитонова четвертой подряд.