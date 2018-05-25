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<a href="http://33live.ru/novosti/25-05-2018-motociklistov-ushhemlyayut-v-pravax.html" target="_blank">Мотоциклистов ущемляют в правах</a> - Ущемляют права мотоциклистов. Водители двухколесного транспорта жалуются на страховые компании. По словам байкеров, просто так документ им не дают, только на особых условиях с дополнительными обременениями. Если же мотоциклист не готов платить за что-то кроме страховки, им тактично отказывают в оформлении. Алексей Дудин разбирался в проблеме.