Ущемляют права мотоциклистов. Водители двухколесного транспорта жалуются на страховые компании. По словам байкеров, просто так документ им не дают, только на особых условиях с дополнительными обременениями. Если же мотоциклист не готов платить за что-то кроме страховки, им тактично отказывают в оформлении. Алексей Дудин разбирался в проблеме.
Ущемляют права мотоциклистов. Водители двухколесного транспорта жалуются на страховые компании. По словам байкеров, просто так документ им не дают, только на особых условиях с дополнительными обременениями. Если же мотоциклист не готов платить за что-то кроме страховки, им тактично отказывают в оформлении. Алексей Дудин разбирался в проблеме.