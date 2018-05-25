Мужчина, захвативший накануне заложников в Москве, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Мужчина, захвативший накануне заложников в Москве, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.24 мая мужчина взял в заложники семью в квартире одного из домов на улице Молостовых. Сообщается, что он был пьян.Конфликт, предполагают в полиции, произошел на бытовой почве – из-за имущественного спора. По некоторым данным сын, находившийся с отцом в конфликте, продал половину квартиры посторонним людям, которые начали выселять мужчину полностью. Он обращался в полицию, но реакции не получил.Мужчина написал на своей странице в "Одноклассниках", что стал жертвой черных риелторов и хочет пообщаться с полицейскими, которые якобы его не защитили, поэтому он взял в заложники семью.В результате мужчину задержали – он ранил себя ножом и был госпитализирован. Погиб мужчина-заложник, женщина и ребенок не пострадали.