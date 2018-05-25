Ученые из Университета Южной Флориды провели
любопытное исследования взаимосвязи громкости музыки и выбором пищи. Выводы
оказались неожиданными.
Ученые из Университета Южной Флориды провели
любопытное исследования взаимосвязи громкости музыки и выбором пищи. Выводы
оказались неожиданными.
После проведения
исследований выяснилось, что музыка в ресторане может влиять на выбор
посетителей определенных блюд.
Оказалось, что более
громкие треки заставляют человека выбрать нездоровое питание. В эксперименте,
проведенном в одном из кафе Стокголольма, пришедшие
при громкой музыке заказывали красное мясо, бургеры, пирожные и прочие
продукты, не считающиеся самыми полезными.
Известно, темп композиций
связан с уровнями возбуждения и частотой сердечных сокращений. Медленные,
романтичные негромкие песни вызывают расслабление. По словам авторов проекта,
20% клиентов общественных гастрономических заведений выберут чизбургер и
картошку фри, если услышат подвижную мелодию, сообщает The Daily News.
При этом овощи, куриное мясо
и салаты люди предпочитали, услышав тихую спокойную мелодию. Данная информация
может помочь людям, страдающим лишним весом, контролировать свой рацион с
помощью музыки.
Однако стоит помнить и о том, что, зная такие особенности
поведения человека, рестораторы могут манипулировать клиентами. К примеру, в
бургерных будут чаще включать громкую, ритмичную музыку.