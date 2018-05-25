Ученые из Университета Южной Флориды провели любопытное исследования взаимосвязи громкости музыки и выбором пищи. Выводы оказались неожиданными.

Ученые из Университета Южной Флориды провелилюбопытное исследования взаимосвязи громкости музыки и выбором пищи. Выводыоказались неожиданными.После проведенияисследований выяснилось, что музыка в ресторане может влиять на выборпосетителей определенных блюд.Оказалось, что болеегромкие треки заставляют человека выбрать нездоровое питание. В эксперименте,проведенном в одном из кафе Стокголольма, пришедшиепри громкой музыке заказывали красное мясо, бургеры, пирожные и прочиепродукты, не считающиеся самыми полезными.Известно, темп композицийсвязан с уровнями возбуждения и частотой сердечных сокращений. Медленные,романтичные негромкие песни вызывают расслабление. По словам авторов проекта,20% клиентов общественных гастрономических заведений выберут чизбургер икартошку фри, если услышат подвижную мелодию, сообщает The Daily News.При этом овощи, куриное мясои салаты люди предпочитали, услышав тихую спокойную мелодию. Данная информацияможет помочь людям, страдающим лишним весом, контролировать свой рацион спомощью музыки.Однако стоит помнить и о том, что, зная такие особенностиповедения человека, рестораторы могут манипулировать клиентами. К примеру, вбургерных будут чаще включать громкую, ритмичную музыку.