Поближе познакомиться и обсудить проблемы многоквартирного дома можно будет, приняв участие в акции Международный день соседей, которая пройдет в Москве.

25 мая в Москве пройдет Международный день соседей. Жители домов обсудят проведение капремонта, благоустройство, работу управляющей компании и прочие вопросы, от которых зависит комфорт жизни в многоквартирном доме, рассказали РИА Новости в столичном Фонде капитального ремонта.Мероприятие пройдет на 30 площадках и соберет неравнодушных жителей, которым важны добрососедские отношения.На сегодня программа капремонта включает 27,7 тысячи домов площадью 244,5 миллиона квадратных метров. Запланирован ремонт 354 тысяч инженерных систем и замена 112 тысяч лифтов.