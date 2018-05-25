Ингушетия и Калмыкия расширят взаимодействие в развитии сельского хозяйства и туризма. Также Ингушетия подписала договор с индийской офтальмологической компанией.

Ингушетия и Калмыкия расширят взаимодействие в развитии сельского хозяйства и туризма. Также Ингушетия подписала договор с индийской офтальмологической компанией.По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, на форуме подписываются протокольные соглашения с субъектами. "Мы сегодня подписали договор с Калмыкией и завтра с рядом субъектов тоже будем подписывать. Сегодня подписано соглашение с индийской компанией по производству глазных капель и других лекарств для офтальмологии".По его словам, это первое предприятие такого направления, которое появится на юге России. "И это хороший проект. Это на первом этапе порядка 200 миллионов рублей. А на втором этапе — 500 млн рублей", — заявил губернатор.