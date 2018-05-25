Инвалида по зрению с собакой-поводырём не пустили в кафе города Елизово на Камчатке. По факту дискриминации возбуждено административное дело, владельцу кафе грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Инвалида по зрению с собакой-поводырём не пустили в кафе города Елизово на Камчатке. По факту дискриминации возбуждено административное дело, владельцу кафе грозит штраф до 100 тысяч рублей.Инцидент произошел 12 мая, когда слепой мужчина со своей дамой пришел в кафе "Уют". Администратор заведения "в категоричной форме" отказал клиенту в обслуживании, несмотря на то, что последний предъявил документы, подтверждающие его социальный статус и документы на собаку-проводника. Администратора не смог убедить и прибывший наряд полиции.Как сообщает "Интерфакс", к этому моменту администратор и руководитель организации, находясь в прокуратуре, полностью раскаялись и обещали, что больше подобные ситуации не повторятся.Тем не менее административное дело направлено в мировой суд. Заведению грозит штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.