На одного застройщика в Росси в среднем приходится пять домов, подсчитали в ДОМ.РФ.

Всего в нашей стране строительством жилья занимается порядка 3 тысяч застройщиков, при этом на топ-10 приходится только 10% рынка, отмечается в сообщении компании. В среднем же на одного застройщика приходится около 5 домов общей площадью 38 тысяч квадратных метров.В стадии строительства сейчас находится 15,4 тысячи домов общей площадью 118,7 миллиона квадратных метров.По объемам незавершенного строительства лидирует, по данным компании, Группа ЛСР – в нее 3,906 миллиона квадратных метров. Далее следуют ПИК (3,896 миллиона) и SetlGroup "2,384 миллиона).Меньше 1 миллиона квадратов жилья в стройке находится у ЦДС (929 тысяч квадратов), "Лидер групп" (823 тысячи) и "Эталон" (803 тысячи).