На городской телефон пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся ее внуком. Он сказал, что попал в беду, и попросил в долг 50 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Тушино задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 72-летней местной жительницы. Как рассказала потерпевшая, к ней на городской телефон позвонил неизвестный, представившийся ее внуком. Он сказал, что попал в беду, и попросил в долг 50 тысяч рублей.Вскоре к пенсионерке приехала «знакомая» внука, которой она передала 10 тысяч рублей. За остальными деньгами они вместе отправились в банк, где пожилая женщина и отдала оставшуюся часть. Вернувшись домой, москвичка созвонилась с внуком и выяснила, что он никаких денежных средств не просил, после чего потерпевшая обратилась в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 48-летняя приезжая из ближнего зарубежья, которая, войдя в доверие, обманным путем похитила чужие накопления.Следствием ОМВД России по району Южное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56