Начало положено! 24 мая на ледовой арене Таймыр стартовал международный турнир по керлингу в дисциплине микст-даблс Arctic Curling Cup.

Начало положено! 24 мая на ледовой арене "Таймыр" стартовал международный турнир по керлингу в дисциплине микст-даблс Arctic Curling Cup.Кубок является этапом мирового тура, а также единственным на сегодня международным турниром по керлингу, который проводится за Северным полярным кругом. Город Дудинка Красноярского края принимает его уже в третий раз.За звание победителей Arctic Cup в 2018 году спорят десять смешанных пар из Швейцарии, Канады, Шотландии, Финляндии, Швеции, Чехии и России. Наших команд в числе участников три — Анастасия Брызгалова/Алексей Тимофеев, Мария Комарова/Даниил Горячев и Анна Веневцева/Василий Грошев.В первый день в борьбу вступили представители Красноярского края. Веневцева и Грошев играли со швейцарцами. И, к сожалению, уступили в экстра-энде 5:8.Еще одна яркая встреча получилась между Финляндией и фаворитами Кубка канадско-шведской парой. Чемпионка мира Рэйчел Хоман и двукратный призер Олимпийских игр Никлас Эдин неожиданно проиграли свой матч.Опытный спортсмен из Финляндии Маркку Уусипаавалниеми объясняет:"Микст-даблс — очень непредсказуемый формат, здесь фавориты могут оступиться, а аутсайдеры выйти вперед. Наша встреча тоже шла, как на качелях. Мы проигрывали три камня, но смогли отыграть разницу. Было очень интересно, и надеюсь, зрелищно".Сенсация случилась и в матче Чехия – Канада. Пара Гайкова/ Паул взяли верх над серебряными призерами чемпионата мира североамериканцами. И не скрывали эмоций."Это была отличная игра, наверное – наша лучшая в сезон», — сказала Зузана Гайкова. — Мы очень счастливы. Понимали, что канадцы сильны, поэтому совсем не ожидали победы. Но мы действовали шаг за шагом и смогли взять важные очки!".Шотландия – единственная команда, которая добыла первую победу на Arctic Cup без особых проблем. Крупно переиграны были молодые шведы, которые только начинают карьеру в микст-даблс – 10:3.Arctic Cup, организованный Федерацией керлинга России при поддержке министерства спорта и компании "Норникель", набрал ход.25 мая групповой этап подарит всем поклонникам камней и щеток встречу между дуэтами из России (Комарова/ Горячев — Веневцева/ Грошев), а также матч российских лидеров Брызгаловой и Тимофеева против родоначальников керлинга – команды Шотландии.