Злоумышленники напали на потерпевшего на лестничной площадке, когда тот шел в гости к малознакомой женщине, отобрали у него мобильный телефон, золотую цепочку, после чего скрылись...

«Сотрудники отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали четверых приезжих по подозрению в разбойных нападениях», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило заявление от молодого человека. Как рассказал потерпевший, он пришел в гости к малознакомой женщине в дом на Привольной улице. На лестничной площадке на него напали мужчины, нанесли ему несколько ударов, похитили мобильный телефон и золотую цепочку, после чего скрылись. Ущерб составил около 50 тысяч рублей.В этот же день в полицию поступило еще одно сообщение от другого мужчины. Как выяснилось, в квартире по тому же адресу, куда его пригласила новая знакомая, на него напали неизвестные. Угрожая предметом, похожим на нож, они похитили у него мобильный телефон и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 100 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из патрульно-постовой службы полиции в указанной квартире задержали четверых подозреваемых. Ими оказались 42-летняя приезжая и трое ранее судимых мужчин в возрасте от 26 до 32 лет.Как установлено, женщина через социальные сети знакомилась с молодыми людьми, приглашая их на встречу в съемную квартиру, где злоумышленники, угрожая расправой, совершали разбойное нападение. Похищенное они тратили по собственному усмотрению. У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанные причастны к серии других аналогичных эпизодов противоправной деятельности.По данным фактам следствием ОП «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18