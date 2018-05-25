Пассажиры были недовольны поведением балерины. Было просто непонятно, почему у нее такие большие преференции.

Пассажиры были недовольны поведением балерины. Было просто непонятно, почему у нее такие большие преференции."В качестве ручной клади сверх нормы и без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить следующие вещи, если они находятся при пассажире и не вложены в багаж: рюкзак габаритами не более 40х25х20 см, букет цветов", – говорится в правилах авиакомпании, услугами которой воспользовалась Анастасия Волочкова. Но вряд ли составители этой инструкции могли предположить, что человек станет тащить цветы охапками.А балерина после концерта в Краснодаре решила увезти с собой в Москву несколько десятков огромных букетов. Их размещали на багажных полках, сидениях, а места все равно не хватало. Многие пассажиры стали роптать: мол, их чемоданы перед посадкой измеряются, а для наглой Волочковой правила не писаны? Почему ее "ручная кладь" оказалась такой, что заняла чуть ли не треть салона? И почему к ней какое-то особое отношение, словно только она одна пользу стране приносит и работает?К счастью, грядущий было скандал удалось погасить – профессиональные бортпроводники смогли разместить не только цветы и многочисленные подарки Волочковой, но и чемоданы рядовых пассажиров. Хотя столько места, как звездная балерина, больше не занял никто на борту.Как писали Dni.Ru, во время благотворительного детского концерта Настя поразила не только вокалом, но и трепыхающейся грудью, почти голыми ногами и сексуальными движениями. Зрители первых рядов отчетливо видели трусы Настеньки. А она ничтоже сумняшеся скакала по сцене и весело пела про лягушку. "Это же откровенный стриптиз!", "В 42 года можно быть умнее и скромнее", – шептались зрители.Краснодарский край близок Насте, по ее словам, душевно. Там она выступала в театре Юрия Григоровича – в его "Баядерке". Поэтому поклонников у нее в этих краях много еще с юности.