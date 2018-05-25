Старению мозга и утрате когнитивных функций способствуют депрессивные
состояния. В исследовании британских ученых использованы данные 70 тысяч
пациентов.
Старению мозга и утрате когнитивных функций способствуют депрессивные
состояния. В исследовании британских ученых использованы данные 70 тысяч
пациентов.
Пожилым участникам исследования психологи из Сассексовского
университета в Великобритании уделили особое внимание. Ученые собрали данные о 71 тысяче пациентов с
депрессией. И выяснили, что у таких людей раньше ухудшается память, замедляется
скорость обработки информации, ухудшаются исполнительные функции – например,
принятие решений.
К сожалению, как отмечают исследователи, депрессия – очень
распространенное заболевание. В Великобритании от тех или иных симптомов
болезни страдает каждый пятый. Врачи советуют таким пациентам не отчаиваться – просто уделять больше
внимания своему здоровью. А именно – заниматься
физическими упражнениями, следить за концентрацией внимания и вовремя принимать
назначенные врачом препараты, пишет журнал Psychological Medicine.
Dni.Ru писали о том, что ученые из американского Национального института детского здоровья обнаружили связь между депрессией у представителей сильного пола и бесплодием. Они доказали, что такое расстройство психики и использование антидепрессантов уменьшают вероятность женщины забеременеть.
Выяснилось, что пары, в которых мужчины страдали от депрессии, были на 60% меньше предрасположены к зачатию ребенка. А женщины, принимающие антидепрессанты, больше подвержены бесплодию,
В мире, по данным статистики, наблюдается около 48,5 миллиона бесплодных пар. В России от бесплодия страдает около 5% населения.