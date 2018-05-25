Правительство РФ не будет вводить налог с продаж – об этом в ходе своего выступления на ПМЭФ заявил министр финансов Антон Силуанов.

Правительство РФ не будет вводить налог с продаж – об этом в ходе своего выступления на ПМЭФ заявил министр финансов Антон Силуанов.Он также сообщил, что Минфин предлагает правительству не менять принцип взимания и ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако окончательное решение по этому вопросу примет кабинет министров.Силуанов заявил, что уровень налогообложения граждан в РФ низкий, и отсутствуют возможности уклонения от налогов и махинаций."13%, которые последнее время платили мы все, мне кажется, очень хороший принцип налогообложения. Мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом", — сказал министр финансов.Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. 33Live.RuRu и "Россия 24" ведут прямые трансляции.