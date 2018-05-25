Москву призывают взять ответственность за гибель Boeing Малайзийских авиалиний над Донбассом. К заявлениям властей Нидерландов присоединились НАТО, ЕС и британский МИД.

Москву призывают взять ответственность за гибель Boeing "Малайзийскихавиалиний" над Донбассом. К заявлениям властей Нидерландов присоединилисьНАТО, ЕС и британский МИД.Срочную новость опубликовало агентство France Press в своем Twitter-аккаунте. В том, чтоименно Россия должна взять ответственность за катастрофу на юго-востокеУкраины, убеждены в НАТО и в ЕС. Свое мнение высказал и глава британского МИДа.Борис Джонсон заявил, что Москва "должна объясниться" после оглашениявыводов международного следствия по делу о гибели лайнера.В Москве эти заявления назвали спекуляцией. "ЕслиНидерланды решили спекулировать на теме крушения Boeing MH17 на Украине длядостижения политических целей – оставляю это на их совести", – сказалглава МИД России Сергей Лавров.