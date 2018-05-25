Москву призывают взять ответственность за гибель Boeing Малайзийских
авиалиний над Донбассом. К заявлениям властей Нидерландов присоединились
НАТО, ЕС и британский МИД.
Москву призывают взять ответственность за гибель Boeing "Малайзийских
авиалиний" над Донбассом. К заявлениям властей Нидерландов присоединились
НАТО, ЕС и британский МИД.
Срочную новость опубликовало агентство France Press в своем Twitter-аккаунте. В том, что
именно Россия должна взять ответственность за катастрофу на юго-востоке
Украины, убеждены в НАТО и в ЕС. Свое мнение высказал и глава британского МИДа.
Борис Джонсон заявил, что Москва "должна объясниться" после оглашения
выводов международного следствия по делу о гибели лайнера.
В Москве эти заявления назвали спекуляцией. "Если
Нидерланды решили спекулировать на теме крушения Boeing MH17 на Украине для
достижения политических целей – оставляю это на их совести", – сказал
глава МИД России Сергей Лавров.