Балконы и лоджии формально являются нежилыми помещениями, но по факту из них можно организовать различные функциональные зоны и благодаря этому решить проблему нехватки места в основной части квартиры.

С каждым днем весны на улице становится все теплее и нам хочется больше бывать на свежем воздухе. Поэтому сейчас самое время, чтобы поговорить о благоустройстве балконов и лоджий, на которых можно легко организовывать, как зону отдыха, так и рабочее пространство.Как это сделать? – несколько советов подготовиладизайнер интерьера студии Geometrium Наталия Цициашвили.Для начала следует заметить, что многие люди часто путают термин "балкон" и "лоджия". Это не совсем правильно: балкон нависает над периметром дома и, чаще всего, почти все его стороны открыты и полностью выходят на улицу. У лоджии, наоборот, все три стороны закрыты, и лишь одна из них выходит на улицу, т.к. лоджия находится внутри здания, а не снаружи.Именно поэтому, из-за особенностей сурового российского климата, люди испытывают необходимость застеклять балконы и лоджии, делать их закрытыми, чтобы, во-первых, защитить себя от шума и пыли с улицы, во-вторых, чтобы иметь возможность благоустроить балкон с точки зрения функционала.Также в случае, если остекленный балкон будет эксплуатироваться в холодное время года, его нужно обязательно полностью утеплять (по стенам, потолку и полу).В открытых не застекленных балконах, конечно, тоже есть своя прелесть: летом в хорошую погоду можно размещать на балконе легкую уличную мебель, выносить горшки с цветами, вооружиться пледами и подушками для создания уюта и наслаждаться видом на город с книжкой в руках, особенно если вы живете в живописном месте или в центре города.Как можно функционально использовать балкон или лоджию?Почти в любой квартире всегда не хватает места для хранения, поэтому можно использовать глухую стену балкона, чтобы разместить небольшую тумбу или поставить консоль. Над ней можно также повесить легкие полки с декором и книгами. Таким образом, убиваем двух зайцев — стена не выглядит пустой и появляется пространство для вещей, которым не нашлось место в жилых помещениях квартиры.Часто, когда площадь квартиры не очень большая, людям не всегда хватает места для уединения и отдыха. Почему бы не организовать такую релакс зону на балконе? Если балкон или лоджия имеет угловую конфигурацию или нестандартные размеры, то в этом случае, можно изготовить на заказ сидушку с матрасом, внутри которой также можно организовать хранение.Еще одно распространенное желание — организовать рабочую зону на балконе. Здесь можно придумать кучу вариантов по реализации этого решения. И опять таки большую роль играет конфигурация самого балкона, поэтому иногда удается разместить полноценный рабочий стол с удобной, с точки зрения эргономики, глубиной (не меньше 40 см.) и навесными шкафами над ним.А иногда приходится обыгрывать форму балкона и делать небольшой столик на заказ, совпадающий с ним по геометрии, но такой столик не всегда удается сделать сильно глубоким, он может оказаться скошенным.Для многих девушек часто остро встает вопрос, где организовать зону makeup кроме ванной комнаты, т.к. для нанесения макияжа требуется естественное освещение, которого бывает недостаточно в спальне. Отличным выходом из ситуации может стать размещения makeup зоны на балконе. В одном нашем проекте мы совместили рабочую зону и makeup, просто предусмотрев крепление под поворотное зеркало с подсветкой, размещенное на стене сбоку.На балконе можно не только отдыхать и работать, но и перекусывать или пить кофе по утрам. Разместив на нем пару стульев и легкий кофейный столик, вы сможете пить кофе и общаться, любуясь видом на город.Нередко наши молодые заказчики просят сделать из балконе зону, где можно курить кальян, пить вино и отдыхать с друзьями. Для реализации такого решения понадобится всего-навсего пару пуфов или мешков, которые можно кинуть на пол.Советы по обустройству балконов и лоджийЧтобы времяпрепровождение на балконах и лоджиях было приятным, стоит основательно подойти к выбору отделки и декора для этой зоны, ведь именно грамотно подобранные отделочные материалы и предметы декора помогут создать красивое и уютное пространство, в котором захочется долго находиться. Не дорогим и стильным решением может стать создание небольшого подоконника и ограждения из паллет.Любителям эко-стиля и растений также можно посоветовать использовать в качестве элемента декора балкона стабилизированный мох. Очень нестандартное и симпатичное решение.Как и в любой другой зоне квартиры на балконе и лоджии необходимо хорошо продумать сценарии освещения и сами осветительные приборы, которые вы планируете заложить.Если вы планируете работать на балконе поздно вечером или ночью, то вам может понадобится настольный светильник либо светодиодная лента, с помощью которой можно создать дополнительную подсветку над рабочим столом. Для создания приятной атмосферы в темное время суток можно предусмотреть настенные декоративные бра с теплым рассеянным светом.Наталия Цициашвили - дизайнер интерьера студии Geometrium