Последний звонок прозвучал в минувший четверг, 24 апреля, не только для выпускников пензенской школы №65, но и для одного из голубей, которые должны были взмыть в небо в ознаменование прощания с учебным заведением. Режиссерскую задумку омрачила неожиданная смерть птицы. Одна из гостей праздника сняла инцидент на видео.

Последний звонок прозвучал в минувший четверг, 24 мая, не только для выпускников пензенской школы №65, но и для одного из голубей, которые должны были взмыть в небо в ознаменование прощания с учебным заведением. Режиссерскую задумку омрачила неожиданная "смерть" птицы. Одна из гостей праздника сняла печальный инцидент на видео.По плану несколько 11-классников должны были на словах "В добрый путь!" отпустить белых голубей в небо. Однако еще до заветной фразы один из выпускников, как видно на кадрах, начал дергаться и что-то говорить стоявшей позади учительнице, но в полной мере обрисовать ситуацию не успел — пришла пора выпускать птиц.Бросок не задался — когда другие пернатые устремились к голубому небосводу, "проблемная" птица приземлилась на асфальте. Впрочем, как позже выяснилось, голубь остался жив, просто школьник от волнения придушил его до потери сознания. После жесткого приземления птица пришла в себя, но повторный пуск проводить не решились.