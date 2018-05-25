Сегодня, 25 мая, Кристине Орбакайте исполнилось 47 лет. Артистку поздравило много коллег, особенно отличился поэт и композитор, певец Игорь Николаев, обнародовав не самое красивое фото именинницы.

Сегодня, 25 мая, Кристине Орбакайте исполнилось 47 лет. Артистку поздравило много коллег, особенно отличился поэт и композитор, певец Игорь Николаев, обнародовав не самое красивое фото именинницы.С Самого утра Кристина Орбакайте получает поздравления с днем рождения. Одним из первых оказался Филипп Киркоров. Несмотря на давний развод с Аллой Пугачевой, Филипп поддерживает теплые отношения с Примадонной, Кристиной и остальными членами семьи. Киркоров очень трепетно относится к Орбакайте, они даже недавно вместе отдыхали в Америке."Любимая КРИСТИНА!! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!! Очень тебя люблю! Всегда рядом!!! Счастья тебе и только улыбок и только чтобы близкие и любимые тебе люди доставляли минуты и часы радости радости и только радости!! Все остальное ты унаследовала от своих потрясающих родителей, дай Бог им долгих лет жизни и низкий поклон за тебя, особенно твоей несравненной любимой нами всеми и обожаемой АЛЛОЧКЕ 🌹❤️💃Твой братишка Филя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – трогательно поздравил именинницу Киркоров в Instagram.Разумеется, не осталась в стороне и сама Алла Пугачева. В той же социальной сети Примадонна опубликовала старое фото, на котором запечатлена с маленькой Кристиной, и написала: "Мою удивительную девочку, уникальную и самую стильную артистку и женщину поздравляю с Днем рождения!!! Каждый день моей жизни наполнен счастьем от осознания того, что у меня такая ДОЧЬ. Счастья тебе!!!"А вот Игорь Николаев явно отличился на общем фоне поздравлений. Артист выложил две фото с Кристиной Орбакайте, причем на первом именинница явно выглядит плохо. Однако это обстоятельство не смутило Николаева. "Кристиночка, хэппи, как говорится, бездэй!) Мы тааак много лет знаем друг друга (с твоего детства и моей юности!😂), что давно уже стали близкими людьми! За эти годы и в твоей, и в моей жизни произошла куча разных событий, но мы при встрече никогда не говорим об этом, просто живём сегодняшним днем, творчеством, радуемся жизни! Счастья тебе, твоей семье, твоим прекрасным детям – Никите, Дэнику и Клавочке! Ты пчелка – все время работаешь и работаешь, пусть тебе в этом сопутствует удача и успешные новые песни!" – поздравил певец.Подписчики указали Николаеву на то, что первое фото с Кристиной можно было бы убрать, поскольку артистка выглядит на нем уставшей и жалкой. "Выбрал кадр, где Кристина страшнее некуда...", "Ну и фоточка... ужас", "Неужели нельзя было только одну фотку оставить? Вторую?", "Молодец, классно поздравил особенно на первом фото", "это он так поздравил или оскорбил???" – в недоумении отметили пользователи Сети.