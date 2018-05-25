О выпуске совместного продукта - WOW-кинотеатра МУЛЬТИКУБИК - объявили телеканал и приложение МУЛЬТ и производителем компактных кинотеатров CINEMOOD компанией МУЛЬТиКУБИК. WOW-кинотеатр – это беспроводное, портативное устройство Smart TV в форме куба, проецирующее видео на любую поверхность.

О выпуске совместного продукта — WOW-кинотеатра МУЛЬТИКУБИК — объявили телеканал и приложение "МУЛЬТ" и производителем компактных кинотеатров CINEMOOD компанией "МУЛЬТиКУБИК". WOW-кинотеатр – это беспроводное, портативное устройство Smart TV в форме куба, проецирующее видео на любую поверхность. С его помощью можно проводить семейный досуг — просматривать мультфильмы, кино и диафильмы в атмосфере кинотеатра.В каждом МУЛЬТИКУБИКе установлено приложение "МУЛЬТ" с годовой подпиской. Уже сейчас дети могут посмотреть 600 серий или свыше 50 часов развлекательных и образовательных мультфильмов от ведущих российских анимационных студий. А до конца 2018 года объем контента семейного кинотеатра увеличится в два раза. "Лео и Тиг", "Барбоскины", "Лунтик и его друзья", "Дракоша Тоша", "Джинглики", "Четверо в кубе" и многие другие любимые детьми персонажи вмиг смогут оказаться рядом – стоит только включить МУЛЬТИКУБИК."Мы уверены, что безопасное для глаз и психики ребенка устройство, наполненное самыми востребованными у детей современными мультфильмами, станет находкой для каждой семьи, — отмечает генеральный директор "МУЛЬТиКУБИКа" Михаил Буховцев. — Особенно радует, что большинство мультиков от "МУЛЬТа" – это современная российская анимация и она так нравится детям. Кроме того, приложение "МУЛЬТ" доступно на 3 языках, а значит, нашим следующим шагом станет выход новинки на нескольких иностранных рынках".Партнерство с "МУЛЬТом" – серьезный шаг для компании, еще вчера бывшей стартапом. Это значительный рост охвата аудитории и востребованный эксклюзивный контент – новые серии мультфильмов будут появляться в МУЛЬТиКУБИКЕ раньше, чем на телевидении.CINEMOOD — международное название российской компании "МУЛЬТиКУБИК". Компания основана в 2014 году. Весной 2016 года стартап запустил краудфандинговую кампанию на площадке Indiegogo и собрал более 170 тысяч долларов по всему миру, а летом 2016 года проект занял первое место на самом масштабном конкурсе российских стартапов StartupVillage 2016 в Сколково.В 2018 году компания на выставке CES в США представила две новинки — прототип беспроводного портативного кинотеатра CINEMOOD LTE, а также локализованную версию для американского рынка CINEMOOD White, созданную в партнерстве с Disney. В России продукты "МУЛЬТиКУБИК" представлены в магазинах re:Store, "М.Видео", Мегафон, Технопарк, OZON и других розничных сетях."Мы давно знаем о проекте CINEMOOD и уже работали с ним в рамках лицензирования контракта по бренду "Ми-ми-мишки", — рассказывает генеральный директор компании "0+ Media".Его компания занимается комплексным продвижением детских проектов "Цифрового Телевидения".Новый этап сотрудничества объединяет в себе и лицензионную составляющую по бренду "МУЛЬТ", и контентную, в рамках которой мы расширяем охват нашего анимационного VOD-приложения за счет новой уникальной платформы, — добавляет Александр Саблуков. — Целевая аудитория МУЛЬТИКУБИКа и проекта "МУЛЬТ" совпадают, поэтому синергия и взаимная выгода от сотрудничества очевидна – мы получаем доступ к новому каналу монетизации, а МУЛЬТКУБИК – доступ к аудитории "МУЛЬТа".Помимо "МУЛЬТа" на платформе МУЛЬТИКУБИКа доступны такие сервисы, как ivi.ru, "Мегафон ТВ", "Яндекс. Музыка" и другие. Есть возможность показывать видео с YouTube.В продаже кинотеатр появится в середине июля, а начиная с 30 мая доступен предзаказ на сайте мультикубик.рф.