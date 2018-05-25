В четверг, 24 мая, в 13:00 на территории ООО «НПП БИОТУМ» прошло заключительное заседание Рабочей группы по общественному контролю за ходом строительства предприятия, на котором было объявлено ..

В четверг, 24 мая, в 13:00 на территории ООО «НПП БИОТУМ» прошло заключительное заседание Рабочей группы по общественному контролю за ходом строительства предприятия, на котором было объявлено о завершении этапа строительства, получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и начале пуско-наладочных работ на заводе.Занимая открытую позицию по всем вопросам, руководство «НПП БИОТУМ» заранее оповестило всех жителей ближайших микрорайонов Юрьевец и Энергетик, а также расположенной по соседству с заводом деревней Рукав посредством анонсов в СМИ, анонсов в социальных сетях предприятия, расклейки объявлений на информационных стендах. Письмо с приглашением и просьбой довести информацию до всех жителей рукава как всегда было передано старосте деревни Рукав – Клименко Г.В.Артур Геннадьевич Азаев, генеральный директор «НПП БИОТУМ»: «Хотелось бы акцентировать внимание, что создание такой рабочей группы — это наша личная инициатива, поскольку мы придерживаемся принципа открытости и честности в работе. То есть нет обязательной процедуры по проведению таких рабочих групп, поэтому вопрос ее легитимности вообще не стоит. Так как строительство производства изначально привлекло внимание и вызвало некоторую обеспокоенность у людей, мы посчитали необходимым регулярно собирать заинтересованных в достоверной информации граждан и отвечать на возникающие вопросы напрямую. Жителей ближайшей к нам деревни Рукав, а также мкр. Энергетик и Юрьевец мы регулярно приглашали на экскурсии по заводу, на встречи с руководством предприятия в рамках «вопрос- ответ» и на заседания рабочей группы. Кто действительно был заинтересован – приходил и задавал вопросы. Всего рабочих групп было 4, также прошло 5 внеплановых встреч с жителями микрорайонов по их инициативе. Вчерашнее заседание стало заключительным. И я хотел бы официально объявить, что этап строительства закончен и мы приступаем к пусконаладочным работам на предприятии. Но это не означает, что мы становимся недоступны для общественности. Мой телефон есть в открытом доступе, я всегда готов отвечать на вопросы, а наш коллектив продолжит радушно принимать гостей и проводить экскурсии для заинтересованных граждан.»На мероприятие, кроме членов рабочей группы, среди которых были жители деревни Рукав, жители близлежащих микрорайонов Энергетик и Юрьевец и жители г. Владимира, присутствовали представители органов власти, общественных и экологических организаций, а именно – Сухопаров Сергей Владимирович - Начальник управления по охране окружающей среды администрации города Владимира; Кушпита Дмитрий Юрьевич – Председатель Владимирского регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО», Депутат Владимирского горсовета, общественный деятель; Макеев Сергей Александрович - начальник отдела надзора за состоянием среды обитания Управления Роспотребнадзора по Владимирской области; Есякова Галина Викторовна - глава Комитета по экологии Общественной Палаты Владимирской области, Романова Людмила Валерьевна – главный юрист аппарата Уполномоченного по правам человека во Владимирской области, Чугунов Виктор Иванович – глава МО Колокшанское.