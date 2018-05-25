Президент Евросети Александр Малис назначен главным исполнительным директором объединенной компании Евросети и Связного.

Президент "Евросети" Александр Малис назначен главным исполнительным директором объединенной компании "Евросети" и "Связного", передает ТАСС.Ранее сообщалось, что компания "Мегафон" и группа SLV Олега Малиса завершили сделку по объединению. Группа SLV была контролирующим акционером "Связного", "Мегафону" принадлежало 100% "Евросети".По условиям сделки, главным акционером объединенной компании стала группа SLV, "Мегафон" получил 25% плюс одну акцию объединенной компании.В совет директоров СП вошли четыре представителя группы SLV и два представителя "Мегафона". Объединенная компания будет управлять крупнейшей розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов — их будет более 5 тыс. штук.В компании "Мегафон" заявляли, что объединение ритейлеров будет способствовать увеличению ключевых финансовых показателей, появлению новых продуктов и расширению партнерских отношений.