Ученые из Дании сделали очередное любопытное открытие. Они заявили, что у пациентов с лишним весом, попавших в больницу с инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у не страдающих от ожирения людей.

Ученые из Дании сделали очередное любопытное открытие. Они заявили, что у пациентов с лишним весом, попавших в больницу с инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у не страдающих от ожирения людей.Для подтверждения теории медики изучили данные около 20 тысяч датчан, которых госпитализировали для срочной медицинской процедуры. Проанализировав все случаи смерти после выписки, эксперты обнаружили, что у пациентов с ожирением шансы умереть были на 40% ниже, чем у людей с нормальным весом.При этом на такую закономерность не влияли другие факторы, такие как курение или наличие других болезней, передает The Independent. Медики объясняют это тем, что пациенты с ожирением располагают более обширными запасами энергии, которые могут пригодиться при тяжелых заболеваниях. Кроме того, лишний вес связан со стимуляцией иммунной системы, что также несет пользу.Этот феномен уже успели окрестить "парадоксом ожирения". Его суть заключается в том, что у людей с плотным телосложением больше шансов выжить, чем у людей с нормальным весом.Ранее врачи из США сделали схожее открытие. Они изучили данные пациентов из тысячи американских больниц и выяснили, что у пациентов с лишним весом шансы пережить пневмонию были на 30% выше, чем у людей худощавого и среднего телосложения.