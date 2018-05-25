Дочь актрисы Ольги Кабо Татьяна живет отдельно от мамы. Сама актриса вместе с мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым, поселилась за городом, а девушка, которой в этом году исполнится 20 лет, - в Москве.

В интервью журналу "Караван историй" Кабо рассказала, что это решение было связано с тем, что Тане далеко ездить на учебу – она студентка РАТИ. Мать в итоге решила, что ребенку следует перебраться в столицу, чтобы не мучить себя ранними подъемами."Когда дочь поступила в РАТИ, мы решили, что ей удобнее жить в столице. Зачем подвергать ее каждый день таким мучениям? То, что Танечка отделилась, мне кажется абсолютно правильным", - подчеркнула актриса.Она рассказала, что дочь приглашает ее в гости, и за тем, как она ведет хозяйство, интересно наблюдать. "Моя девочка-белоручка, которую никто никогда не заставлял что-то делать по дому, оказывается, все умеет", - восхищена звезда театра и кино.