Задержаны три женщины, приезжие из ближнего зарубежья, в возрасте от 38 до 48 лет, подозреваемые в организации занятия проституцией...

В ходе проведения оперативных мероприятий в квартире, расположенной на Нагорной улице, сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО задержали двух девушек в возрасте 25 и 30 лет, подозреваемых в занятии проституцией.В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО в съемной квартире в подмосковном городе Балашиха задержаны три женщины в возрасте от 38 до 48 лет, приезжие из ближнего зарубежья, подозреваемые в организации занятия проституцией.Установлено, что подозреваемые размещали в сети Интернет объявления о приеме на работу молодых девушек. Девушки переводили организаторам шестьдесят процентов от суммы.В ходе обыска, проведенного в квартире задержанных, полицейские изъяли банковские карты и мобильные телефоны.Отделом дознания УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56