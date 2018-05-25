Сейчас он собирает стадионы, а его песни исполняют самые известные артисты. Но были моменты, когда Денис Майданов, отчаявшись в том, что его творчество нужно кому-то в столице, уже собирался вернуться в провинцию. О счастливых встречах и пути к успеху он рассказал в программе Судьба человека.

Это сейчас он собирает стадионы, а его песни исполняют Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и другие известные российские артисты. Но были моменты, когда Денис Майданов, отчаявшись в том, что его творчество нужно кому-то в столице, ночевал на вокзале и уже собирался вернуться в провинцию.Однако тут судьба улыбнулась: произошла встреча с продюсером Юрием Айзеншписом, который в тот момент продвигал певицу Сашу.Для нее Майданов написал текст песни "За туманом" – и это стало его первым громким успехом. Правда, даже когда его песни уже крутили по радио, Денису приходилось ночевать на вокзале: не было денег, чтобы снять комнату.Впрочем, к бытовым неудобствам и безденежью ему было не привыкать. В программе "Судьба человека" Денис Майданов вспоминает, что работать начал с 13 лет. После развода его родителей денег хронически не хватало, и он вместе с мамой пошел работать сторожем в детский сад.Затем он трудился и дворником, и рабочим на химзаводе, а после окончания московского Университета культуры – даже чиновником в администрации города Балаково. Там он отвечал за организацию массовых культурных мероприятий.Однако все это время рядом с ним стоял рюкзак, в котором лежало множество песен и для собственного исполнения, и тех, которые он мог предложить уже известным эстрадным исполнителям."Все-таки творчество было моим призванием. Я сидел в кабинете и думал: "Парень, вот ты с этими бумажками, ручками, подписями так и останешься?" – вспоминает времена своего "чиновничества" Денис Майданов.И однажды он решился – уехал в Москву, где счастливая встреча с Айзеншписом изменила его судьбу и привела к творческому успеху и признанию.Счастливой случайностью стала и встреча с женщиной, которая стала его судьбой. Наталья приехала поддержать свою подругу на отборе в женскую группу, которую в 2003 году надумал создать Майданов.Однако коллеги "отобрали" именно Наталью – и так она оказалась в студии Дениса. Правда, при первой встрече они сильно поссорились, но в итоге они стали парой "не разлей вода". И именно она поверила в то, что лучше самого Дениса его песни не исполнит никто.Сегодня Майданова окружают толпы поклонниц, но он хранит верность своей Наталье.Чему были посвящены самые первые стихи Дениса Майданова, написанные им в 8 лет, кто научил его играть на гитаре, из-за чего при первой встрече он поссорился с девушкой, которая впоследствии стала его женой? Об этом и не только сам Денис Майданов рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".